Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Марс и Уран сильны в знаке Тельца
Овны
Редкий день, когда вам понравится молчать и держать свои дела в секрете. Занимайтесь тем, что не хотите афишировать, звезды помогут, и все пройдет гладко.
Тельцы
Марс и Уран в вашем знаке в отличных позициях, и вы тоже можете рассчитывать на удачу. Помните, что эти планеты любят тех, кто действует прямо, смело и настойчиво.
Близнецы
Сегодня вас может раздражать спокойный, методичный темп окружающих. Люди не будут спешить, и вы тоже постарайтесь замедлиться – как ни странно, все успеете.
Раки
Учеба, творчество, спорт - вот сферы, в которых вы добьетесь успеха. Главное, действовать вдумчиво и пораньше начать день - Сатурн любит дисциплину.
Львы
Даже если вы карьерист, а не домашняя кошечка, уделите внимание семье и дому. Будет совсем хорошо, если вы избавитесь, наконец, от старых ненужных вещей.
Девы
Время подписания договоров или устройства на работу. Если вам нужно поставить подпись в каком-то официальном документе, сделайте это именно сегодня.
Весы
Представителям знака, которые недовольны своими заработками, следует задуматься над этим. Звезды настраивают на серьезный лад и помогут беспристрастно найти свои ошибки.
Скорпионы
Ваша Луна договорилась с Сатурном, чтобы вы удачно пошопились: купленные вещи прослужат долго. Также вы можете придумать, как монетизировать свое хобби.
Стрельцы
Хотите сэкономить на ремонте, аренде, покупке бытовой техники? Отправляйтесь за покупками: планеты помогут подыскать недорогие, но качественные варианты.
Козероги
Сегодня хороший день для вдумчивой работы, связанной с текстами. Вам удастся разобраться с документами, инструкциями, письменными работами.
Водолеи
Вы сможете понять, почему не удается накопить денег на машину или досрочно погасить кредит. Просто проанализируйте свои доходы и расходы.
Рыбы
Посвятите день учебе: ваш Сатурн будет доволен! Можно разобраться с онлайн курсами, учебниками, посмотреть познавательный фильм или изучить чужой опыт.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"