Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Марс и Уран сильны в знаке Тельца

Овны

Редкий день, когда вам понравится молчать и держать свои дела в секрете. Занимайтесь тем, что не хотите афишировать, звезды помогут, и все пройдет гладко.

Тельцы

Марс и Уран в вашем знаке в отличных позициях, и вы тоже можете рассчитывать на удачу. Помните, что эти планеты любят тех, кто действует прямо, смело и настойчиво.

Близнецы

Сегодня вас может раздражать спокойный, методичный темп окружающих. Люди не будут спешить, и вы тоже постарайтесь замедлиться – как ни странно, все успеете.

Раки

Учеба, творчество, спорт - вот сферы, в которых вы добьетесь успеха. Главное, действовать вдумчиво и пораньше начать день - Сатурн любит дисциплину.

Львы

Даже если вы карьерист, а не домашняя кошечка, уделите внимание семье и дому. Будет совсем хорошо, если вы избавитесь, наконец, от старых ненужных вещей.

Девы

Время подписания договоров или устройства на работу. Если вам нужно поставить подпись в каком-то официальном документе, сделайте это именно сегодня.

Весы

Представителям знака, которые недовольны своими заработками, следует задуматься над этим. Звезды настраивают на серьезный лад и помогут беспристрастно найти свои ошибки.

Скорпионы

Ваша Луна договорилась с Сатурном, чтобы вы удачно пошопились: купленные вещи прослужат долго. Также вы можете придумать, как монетизировать свое хобби.

Стрельцы

Хотите сэкономить на ремонте, аренде, покупке бытовой техники? Отправляйтесь за покупками: планеты помогут подыскать недорогие, но качественные варианты.

Козероги

Сегодня хороший день для вдумчивой работы, связанной с текстами. Вам удастся разобраться с документами, инструкциями, письменными работами.

Водолеи

Вы сможете понять, почему не удается накопить денег на машину или досрочно погасить кредит. Просто проанализируйте свои доходы и расходы.

Рыбы

Посвятите день учебе: ваш Сатурн будет доволен! Можно разобраться с онлайн курсами, учебниками, посмотреть познавательный фильм или изучить чужой опыт.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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