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Российские войска продвигаются вглубь обороны ВСУ на харьковском направлении

11:42
  • понедельник
  • 17 июня 2024

Отражены три попытки радикалов перейти в контратаку

К передовой в окрестности Волчанска расчет тяжелого огнемета выдвинулся ночью. В кромешной тьме включен только один фонарь - чтобы не нарушить маскировку и подойти к позициям ВСУ как можно ближе. По каким объектам вели огонь российские артиллеристы, стало ясно, когда рассвело. Вот в лесу вместе с блиндажами националистов детонирует и взрывается боевая машина пехоты. А в понедельник утром после артподготовки на ликвидацию самого мощного укрепрайона ВСУ в Волчанске выдвинулись российские танки.

Происходит серия взрывов в здании бывшего административного корпуса Волчанского агрегатного завода. На верхних этажах находились огневые точки ВСУ. Хорошо видно, что все выстрелы ложатся прямо в цель. Далее - всполохи в лесополосе, куда откатываются боевики из города и пытаются провести ротацию. Наши военные говорят - агрегатный завод уже на две трети под контролем российских штурмовых отрядов. Осталось выбить радикалов с высоты поблизости.

ВСУ в Харьковской области наступают на те же грабли, что в Работине или Артемовске. Каждая контратака превращается для националистов в очередной "мясной штурм". И не приносит никаких результатов, лишь высокие потери. Не помогает остановить наступление и массовое применение ударных дронов. Российские бойцы тоже активно внедряют в штурмовые операции новейшие беспилотники. Только куда более эффективные.

Разработка военных из группировки "Днепр" - уникальный ударно-транспортный БПЛА "Перун". Может стрелять из ПТУРов, вести разведку, доставлять штурмовикам продукты и боеприпасы. Но главное - при грузоподъемности в 200 килограммов способен эвакуировать с поля боя раненных бойцов. 

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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