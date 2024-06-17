Мероприятие провалилось

Ради мероприятия по сбору денег на предвыборную кампанию Джо Байден пропустил саммит в Швейцарии. Но и тут что-то пошло не так. В какой-то момент глава Белого дома просто замер на сцене. Выводить из ступора нынешнего американского президента пришлось бывшему. В Госдепе поспешили объяснить: мол, Байден просто приветствовал сторонников. Но после недавнего саммита "Большой семерки", где американский лидер вел себя довольно странно, в США вновь заговорили о состоянии его здоровья.

Генсек НАТО же говорит, что США скоро предстоит стряхнуть пыль с ядерных боеголовок. Йенс Столтенберг, полномочия которого заканчиваются уже в июле, начинает последнее турне по странам альянса и призывает к развертыванию большего количества оружия. Оправдание - растущая угроза со стороны России и Китая.

"Целью НАТО, конечно, является мир без ядерного оружия, но пока существует ядерное оружие, мы останемся ядерным альянсом, потому что мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО - нет, является более опасным миром", - сказал Столтенберг.

Используя двойные стандарты, Запад выворачивает все так, как ему выгодно. Этому Зеленскому еще учиться, если хочет в НАТО. Пока же журналисты его ловят на каждом слове. Вот репортер из Китая задает главарю киевского режима неудобные вопросы: "На саммите в Сингапуре вы сказали, что Китай - инструмент в руках России, а потом что Китай - важный участник продвижения мира на Украине. Так как вы считаете сейчас?".

"Украина никогда не говорила, что Китай – наш враг. Я прошу вас не использовать такие вещи. Что касается друзей, то друзья те, кто помогает. И я бы хотел, чтоб Китай был другом для Украины", - ответил Зеленский.

Дружить с ним - себе дороже. Понимать это стали все больше стран. Швейцарскую конференцию Индия, ЮАР, Бразилия использовали, чтобы донести свою позицию. Ирак и Иордания, изначально подписавшие итоговую декларацию, передумали и отозвали свои подписи.

"Остается один ключевой вопрос: как и когда Россия может быть включена в процесс. Долгосрочное решение должно включать обе стороны. Дамы и господа, обсуждения за последние два дня показали, что существуют разные точки зрения", - заявила президент Швейцарии Виола Амерд.

Согласился с этим даже глава украинского МИДа. Западные политики считают, что потребуется несколько подобных саммитов, чтобы прийти к началу переговоров о мире. Как будто не слышали предложений российского президента - Москва готова хоть завтра завершить СВО. Но на реальных условиях и с многосторонними гарантиями безопасности в Евразии.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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