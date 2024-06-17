Сергей Собянин рассказал о совместных проектах Москвы и Пекина

Города-побратимы на протяжении трех десятилетий оказывают друг другу всестороннюю помощь и поддержку

Хочешь разбогатеть - построй дорогу, говорят в Китае. Власти Пекина в 2024-м инвестируют в транспорт 50 миллиардов юаней. Только кольцевых дорог в городе шесть. От столицы на многие километры уходят скоростные магистрали - автомобильные и железнодорожные. Быстро развивается метро. Вложения окупаются сполна: в том числе за счет развития транспортной системы, рост ВВП Пекина в этом году запланирован на уровне 5%.

По четным числам в Пекине ездят автомобили с четной последней цифрой номера. А полосы для общественного транспорта закрыты для остальных только в часы пик. Дорожная сеть в городе функционирует по очень гибкому графику. Координировать движение помогает искусственный интеллект. Он же, к примеру, так переосмыслил расположение остановок автобусов, что почти от каждой из них до метро - всего 50 метров. Жители говорят: дороги в городе сильно изменились за какие-то пять лет.

Своими идеями в контексте развития транспортной сети, а также в других сферах власти китайской столицы охотно делятся с российскими коллегами. И наоборот. Основные направления сотрудничества обсуждают в понедельник в Пекине, куда с официальным визитом прибыл мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы разработали новую программу сотрудничества между нашими городами. Она охватывает все сферы деятельности. Вопросы экологии, здравоохранения, транспорта. При вашей поддержке эта программа даст новый стимул для развития наших городов", - сказал Собянин в беседе с Инь Ли, секретарем парткома Пекина.

Поддержку города оказывали друг другу, например, во время пандемии. При участии специалистов из Китая строили московскую БКЛ. Москва, где в 2018-м прошел чемпионат мира по футболу, делилась опытом проведения спортивных мероприятий перед Олимпиадой в Пекине. Большой потенциал сотрудничества - в вопросах цифровизации, инвестиционном взаимодействии, научно-техническом развитии и в туризме. Москва - одно из любимых направлений для жителей Пекина.

В Пекине показывают московские мультфильмы - в переводе, конечно. Можно купить мороженое, сделанное в российской столице. Впрочем, продает Москва и товары более ценные: медтехнику, лабораторное оборудование, оптоволокно, полимерные материалы. Еще одна сфера взаимодействия - образование и наука. Речь идет как об обмене преподавателями и учащимися, так и опытом в сфере создания научно-исследовательских кластеров.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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