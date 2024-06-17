Более двух миллионов человек написали "Диктант Победы" в 2024 году

На пресс-конференции в Москве подвели итоги акции

Более двух миллионов человек написали "Диктант Победы" в этом году. На пресс-конференции в Москве подвели итоги международной исторической акции.

Она проходила во всех регионах России и более чем в 60 странах. Присоединиться можно было как очно, так и онлайн. Самому молодому участнику - 11 лет. А самый старший - ветеран Семен Иванович Колтовский из Якутии, ему 102 года. Организаторы акции отметили ееё особое значение

"Чем дальше в прошлое уходит от нас война, тем важнее напомнить миру о решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии, подчеркивать историческую и духовную связь между героями прошлого и мужественными бойцами СВО", - отметил Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"