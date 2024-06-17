На открытой сцене выставки "Россия" прошел фестиваль "Самоварфест"

Русское гостеприимство во всей красе

На открытой сцене международной выставки "Россия" прошел ежегодный фестиваль русского гостеприимства "Самоварфест".

На не м выступили более тысячи артистов и представителей 160 народов нашей страны. Во время 11-часового концертного марафона они исполнили фольклорные произведения и современные музыкальные композиции.

Кроме того, специально для гостей фестиваля организовали шоу "Золотое кольцо". Во время театральных, танцевальных и цирковых номеров посетителям рассказали о русских традициях и народных промыслах.

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