Атмосфера древности: "Херсонес Таврический" открыл летний сезон

Спектакли проходят прямо под открытым небом

Этот театр не просто начинается с вешалки, а по-настоящему погружает в атмосферу античности. Здесь можно совершить путешествие во времени из Севастополя в древнегреческую деревню Трезен. На море - штиль, на сцене - буря. "Гнев Афродиты" - античная драма на вечные темы о неразделенной любви, коварстве и обмане.

Открытие сезона - долгожданная премьера, на которую не достать билетов. Бронь есть только у постоянного зрителя – Плюши. Одна из кошек Херсонеса - большой знаток античной драмы.

"Каждый год Плюша на всех спектаклях присутствует. Зрители ее знают. Внимательнейшим образом слушает, смотрит, в общем, у нее какое-то свое видение происходящего на сцене", - отметила Наталья Коробицина, начальник отдела по связям с общественностью ГИАМЗ "Херсонес Таврический".

Это древнейший театр в России. Античная сцена в Херсонесе была возведена еще в 3 веке до нашей эры. Вот уже 40 лет на ней выступают артисты театра Луначарского. Репертуар меняется, но всегда соответствует антуражу. Самая большая сложность - подобать исполнителей.

"Здесь много факторов: количество людей, занятость в основном репертуаре, желание актеров окунуться в эту атмосферу, окунуться в эту стихию текста. Надо не только быть актером, но и обладать неплохой памятью, чтобы выучить эти объемы текста. Это особенность античных авторов - весьма-весьма обильные монологи", - объяснил Евгений Журавкин, режиссер Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского, заслуженный артист России.

Еще одна особенность - открытый воздух и масса неожиданных факторов. Погода, птицы, животные – приходится подстраиваться.

"Чего только не было. И богомолы на сцену выходили, кусали сколопендры. Тут жертвы мы приносили на этой площадке, но мы ее очень любим, она волшебная, она настоящая, она та самая", - говорит ((ТИТР: Ирина Демидкина, заслуженная артистка Севастополя, артист Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского.

Величественные руины и каменные ступени создают особую атмосферу. Это театр, где можно прикоснуться к истории. Зрители могут почувствовать себя настоящими эллинами на представлении Аристофана или римлянами в Колизее на битве гладиаторов. Театральный сезон на античной сцене продлится до конца лета.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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