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Шесть беспилотников сбили за ночь над территорией России

08:36
  • понедельник
  • 17 июня 2024

Жертв нет

За минувшую ночь над территорией России сбиты шесть дронов самолетного типа. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Три дрона самолетного типа уничтожены в Липецкой области, еще два - в Воронежской, и один - в Белгородской области.

В свою очередь губернатор Липецкой области в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении четырех беспилотников. По словам Игоря Артамонова, жертв нет. Власти Воронежской области подтвердили подавление двух БПЛА.

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