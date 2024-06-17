Центробанк отозвал лицензию у банка из Татарстана

Банк проводил сомнительные операции

Центробанк в понедельник утром сообщил об отзыве лицензии у банка "Автоградбанк" из Набережных Челнов.

Среди причин отзыва лицензии указано нарушение требования законодательства в области противодействия легализации доходов. В Банке России отметили, что работа "Автоградбанка" долгое время характеризовалась неэффективностью бизнес-модели, сокращением и ухудшением качества активов.

По величине активов банк занимал 218 место в банковской системе. "Автоградбанк" — участник системы страхования вкладов, а потому суммы вкладов будут возвращены его вкладчикам.

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