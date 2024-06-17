Столтенберг: НАТО обсуждает возможность привести ядерное оружие в боевую готовность

Генсек отметил, что не будет пока озвучивать количество необходимых боеголовок

НАТО обсуждает возможность приведения ядерных боеголовок в боевую готовность. Об этом заявил генсек Альянса в интервью изданию The Telegraph. Он отметил, что сейчас не готов сказать - сколько именно боеголовок должно быть задействовано. По этому вопросу идут консультации.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что мнение о том, что страна никогда не воспользуется ядерным оружием - ложно. При угрозе суверенитету государства это будет сделано. Однако, по словам российского лидера, это оружие требует ответственного подхода.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира привел данные, согласно которым в мире сейчас насчитывается 12121 ядерная боеголовка. Из них 9585 находятся в состоянии боевой готовности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"