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Тысячи человек пострадали в Турции во время праздника жертвоприношения

09:24
  • понедельник
  • 17 июня 2024

Ранения они получили, закалывая жертвенных животных

Почти 16 тысяч жителей Турции пострадали в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. Отмечается, что у большинства пострадавших колото-резанные раны.

Врачи говорят, что так много травм из-за того, что животных режут непрофессионалы. Больше всего раненых было в Анкаре и в Измире. В Стамбуле травмы получили 918 человек. Из них двое скончались.

Курбан-байрам называется еще праздником жертвоприношения. Его отмечают в память о пророке Ибрахиме, от которого Аллах потребовал принести в жертву своего сына - первенца Исмаила. Убедившись, что Ибрахим готов выполнить просьбу, Аллах разрешил заменить сына на ягненка.

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