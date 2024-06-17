"Побегут, как Форрест Гамп": почти три тысячи заключенных отправили в ВСУ

В ряды ВСУ поступили даже осужденные за тяжкие преступления

Газета Washington Post подсчитала количество украинских заключенных, которых освободили из тюрем и отправили в ВСУ. По данным издания, на войну с мая ушли 2750 "зеков".

Всего в первую волну планируется мобилизовать четыре тысячи осужденных, рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська. Из них сформируют штурмовые бригады, которыми будут командовать обычные военные.

Один из заключенных в интервью WP объяснил решение отправиться на фронт желанием показать, что в нем "осталось немного человечности". Отмечается, что мужчина отбывал почти восьмилетний срок за вооруженное нападение.

При этом сами украинские военные, причастные к вербовке осужденных, скептически относятся к этой идее. Один из офицеров предположил, что заключенные могут вызвать "переполох на фронте" или дезертировать.

"Они все побегут, как Форрест Гамп", - заявил он WP.

Опасения есть и у самих заключенных. Один из опрошенных изданием осужденных боится, что с ними будут обращаться не как с обычными солдатами и "просто бросят, как мясо".

Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает мобилизацию в армию осужденных по нетяжким статьям, 17 мая. Washington Post отмечает, что в результате в ряды ВСУ попали отбывающие наказание в том числе за торговлю наркотиками, кражу телефонов и совершение вооруженных нападений и убийств, а также за другие серьезные преступления.

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