В Херсонской области взорвался газопровод

ЧП произошло на подконтрольной Киеву территории
В Херсонской области получил повреждение объект критической инфраструктуры. Об этом заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин. пишет ТАСС. Речь идет о территории, подконтрольной Киеву.
В телеграм-канале украинского чиновника также опубликована информация, что повреждения получил газопровод. Идет ли речь об одном объекте или о двух разных и где они расположены – не уточняется.
Накануне появилась информация, что на подконтрольной Киеву территории Херсонской области раздаются взрывы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"