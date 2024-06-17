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В Херсонской области взорвался газопровод

09:53
  • понедельник
  • 17 июня 2024

ЧП произошло на подконтрольной Киеву территории

В Херсонской области получил повреждение объект критической инфраструктуры. Об этом заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин. пишет ТАСС. Речь идет о территории, подконтрольной Киеву.

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В телеграм-канале украинского чиновника также опубликована информация, что повреждения получил газопровод. Идет ли речь об одном объекте или о двух разных и где они расположены – не уточняется.

Накануне появилась информация, что на подконтрольной Киеву территории Херсонской области раздаются взрывы.

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