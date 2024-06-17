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Сергей Собянин прибыл в Китай с рабочим визитом

09:44
  • понедельник
  • 17 июня 2024

Мэр рассказал о совместных проектах Москвы и Пекина

Отношения России и Китая активно развиваются. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, который в понедельник прибыл в Пекин.

Успешно развиваются и отношения двух столиц. По словам Собянина, Москва и Пекин очень похожи. Оба города являются лидерами в области экономического и социального развития, занимаются решением схожих проблем в сферах транспорта, здравоохранения и городского планирования.

Китайские партнеры также помогают российской столице в строительстве метро. Полюбилась Москва и туристам из Поднебесной.

 

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