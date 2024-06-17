Политолог Колчин: Для "Единой России" приоритетной является тема повышения благосостояния граждан

Вокруг людей строится программа партии

Повышение благосостояния россиян является приоритетным вопросом для "Единой России", заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

"В столице всегда наблюдается довольно высокая конкуренция на любых уровнях, поэтому стоит ожидать активной избирательной кампании. Конкуренцию никто не ограничивает, она представлена на должном уровне во всех округах", – сказал Колчин.

Политолог считает, что для "Единой России" люди являются главной целью. Вокруг них строятся все решения и программы не только партии, но мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее Собянин поддержал команду кандидатов от "Единой России" на выборы в Мосгордуму.



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