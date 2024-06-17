Мой дом — моя крепость: в Госдуме захотели расширить рамки допустимой самообороны

По задумке депутата Нилова, превышением самообороны не будет считаться защита при проникновении в жилище

В Госдуме захотели узаконить принцип "мой дом – моя крепость". Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов внес с нижнюю палату парламента законопроект, который расширяет рамки допустимой самообороны.

По задумке автора документа, превышением самообороны не будет считаться защита при проникновении в жилье.

В пояснительной записке к проекту поправок Нилов отметил, что сейчас людям, которые защищали себя и своих близки, предъявляют несправедливые обвинения в превышении пределов самообороны. Поправки должны не просто закрепить право людей защищаться при незаконном проникновении в их дома, но "переломить судебную практику в пользу граждан"

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс. Под жилищем предлагается понимать место постоянного и временного проживания, а также место пребывания.

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