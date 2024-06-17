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Задержан бывший чиновник минсельхоза Олег Донских

10:21
  • понедельник
  • 17 июня 2024

Ему удавалось 12 лет скрываться от правоохранительных органов

В Подмосковье задержан бывший начальник Департамента административной работы Министерства сельского хозяйства России Олег Донских. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

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Экс-чиновник 12 лет скрывался от правоохранительных органов. Все это время он находился в международном розыске.

Донских подозревается в организации хищения на общую сумму 2 миллиарда рублей. Это средства АО "Росагролизинг" и АО "Россельхозбанк". Они были похищены в 2007-2011 годах. Уголовные дела были заведены в 2011-м. Тогда же все соучастники были задержаны и помещены под стражу. Скрыться удалось только Донских.

Подельников чиновника Правобережный районный суд Липецка признал виновными. Через подконтрольные фирмы под видом проектов строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы они похитили средства АО "Росагролизинг", а также не вернули кредиты "Россельхозбанку. В итоге их приговорили к 9 и 11,5 годам лишения свободы.

Для Донских избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас собирают дополнительные доказательства причастности экс-чиновника к этому правонарушению.

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