Министру обороны доложили о ситуации в зоне СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск, где заслушал доклады, сообщила пресс-служба ведомства.

Белоусову доложили по текущей обстановке в зоне проведения СВО, а также по вопросам боевого управления объединениями, соединениями и воинскими частями.

"Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков доложил министру обороны о выполняемые задачах, в том числе по вопросам подготовки офицерских кадров, а также взаимодействия с предприятиями оборонно-промышленного комплекса для оперативной поставки необходимого объема современных образцов вооружения и военной техники в войска", - говорится в сообщении.

Кроме того, Салюков представил Белоусову план развития инфраструктуры вновь формируемого Саратовского высшего артиллерийского командного училища.

Рассказали министру обороны и о координации работы российских миротворческих подразделений, комендантской службы, в том числе в новых регионах.

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