Объявлен желтый уровень опасности

Мощные ливни обрушились на Белгород. Дороги буквально ушли под воду. Подтоплены подъезды, цокольные этажи зданий, дворы и парковки.

Последствия непогоды устраняют и в Башкирии. В некоторых районах республики во время урагана повалены десятки деревьев, местами выпал град. Молния ударила в электростанцию - в результате города Нефтекамск и Агидель остались без света.

В Москву пришел грозовой фронт. Объявлен желтый уровень опасности. За ночь в отдельных районах столицы выпало больше трети месячной нормы осадков. И, по прогнозам, во второй половине дня дожди усилятся. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, местами возможен град.

Горожан просят быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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