ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Политолог Ярошенко: Конкуренция на выборах в МГД будет около семи-восьми человек на место

11:44
  • понедельник
  • 17 июня 2024

За места в парламенте будут бороться представители разных партий

Конкуренция на выборах в Мосгордуму на предстоящих выборах будет около семи-восьми человек на место. Об этом рассказал политический консультант Алексей Ярошенко. По его словам, на высокую конкуренцию указывают даже праймериз "Единой России", в ходе которых за то, чтобы выдвинуться от партии, боролись в среднем пять-шесть претендентов.

"Это говорит еще и о серьезном процессе политическом внутри партии, причем прозрачном и демократическом. Если говорить за рамками "Единой России" – в большей части округов широкий спектр кандидатов. Конкуренция на выборах в МГД будет порядка семи-восьми человек на место. За места в парламенте будут бороться представители разных партий, разных идеологических платформ", – сказал Ярошенко.

Политконсультант отметил, что сегодня у любых кандидатов, даже у оппозиционных, есть возможность свободно говорить в СМИ.

Ранее Сергей Собянин поддержал команду кандидатов от "Единой России" на выборы в Мосгордуму.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мосгордума
Мосгордума
Мосгордума
Мосгордума
Мосгордума
Мосгордума
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.