Политолог Ярошенко: Конкуренция на выборах в МГД будет около семи-восьми человек на место

За места в парламенте будут бороться представители разных партий

Конкуренция на выборах в Мосгордуму на предстоящих выборах будет около семи-восьми человек на место. Об этом рассказал политический консультант Алексей Ярошенко. По его словам, на высокую конкуренцию указывают даже праймериз "Единой России", в ходе которых за то, чтобы выдвинуться от партии, боролись в среднем пять-шесть претендентов.

"Это говорит еще и о серьезном процессе политическом внутри партии, причем прозрачном и демократическом. Если говорить за рамками "Единой России" – в большей части округов широкий спектр кандидатов. Конкуренция на выборах в МГД будет порядка семи-восьми человек на место. За места в парламенте будут бороться представители разных партий, разных идеологических платформ", – сказал Ярошенко.

Политконсультант отметил, что сегодня у любых кандидатов, даже у оппозиционных, есть возможность свободно говорить в СМИ.

Ранее Сергей Собянин поддержал команду кандидатов от "Единой России" на выборы в Мосгордуму.

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