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Нарышкин: следующие условия мира для Украины будут более жесткими

11:32
  • понедельник
  • 17 июня 2024

Директор СВР объяснил последствия отказа от предложенного варианта мира

Условия заключения мирного соглашения для Украины станут более жесткими, если Киев сейчас откажется от предложения Путина. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он дал интервью ТАСС.

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Таким образом глава СВР ответил на вопрос, что будет, если Киев сейчас откажется от мирного предложения. "Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими", – подчеркнул он.

Напомним, в пятницу Владимир Путин выступил с мирными предложениям по урегулированию конфликта. Они предусматривают признание Крыма, Донецкой и Луганской Народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей как территорий России. Кроме того, за Украиной закрепляется внеблоковый и безъядерный статус. Все антироссийские санкции должны быть отменены. В Киеве уже заявили, что для них эти условия не приемлемы.

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