ФАС выявила два медицинских картеля

Общая сумма, которую они получили в результате сговора, составила 1,1 миллиарда рублей

Два медицинских картеля на 1,1 миллиарда рублей выявила Федеральная антимонопольная служба. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Если сговор будет подтвержден, то фигурантам придется заплатить оборотные штрафы.

Сейчас по нарушению антимонопольного законодательства возбуждено два дела. В первом – пять фигурантов. Это общества с ограниченной ответственностью. Второе – против поставщика и хозяйствующего субъекта. Всех фигурантов подозревают в сговоре для поддержания цен при участии в торгах.

Компании участвовали в торгах на поставку медицинских изделий и расходных материалов для госпиталей и центров, которые занимаются реабилитацией участников СВО. Все учреждения находились в Москве и Московской области.

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