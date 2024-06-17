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Отравление готовой едой в Москве - что известно о произошедшем

15:02
  • понедельник
  • 17 июня 2024

За медицинской помощью обратилось более 120 человек

Уже более 120 человек обратились в Москве за медицинской помощью с жалобами на пищевое отравление и подозрением на ботулизм. Угрозы жизни заболевших нет, врачи приняли необходимые меры. Столичные власти власти заявляют, что Департамент здравоохранения контролирует ситуацию, однако, по словам заместителя мэра Анастасии Раковой, несколько десятков пострадавших сейчас в реанимации.

"Всего за медицинской помощью обратился 121 человек - это те пациенты, которые почувствовали у себя симптомы отравления. Все они проходят необходимое обследование на это заболевание в условиях специализированного стационара и находятся под постоянным наблюдением врачей. На текущий момент 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации", - сообщила Ракова.

Ботулизм - опасное инфекционное заболевание. Оно не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма.

"Нарушается зрение, появляется сухость во рут, человек не может вытащить язык. И если своевременно не получить медицинскую помощь, а именно специфическую сыворотку, которая этот токсин может нейтрализовывать, появляются более серьезные изменения со стороны легких, сердца. Может быть остановка дыхания", - объяснил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Предположительно, пострадавшие ели готовую еду, заказанную в сервисе доставки под названием "Кухня на районе". Блюда с консервированным тунцом и фасолью, в том числе салат лобио. Сейчас в помещениях компаний-поставщиков проводят обыски сотрудники Следственного комитета. А в соцсетях фирмы опубликовано сообщение о временной приостановке работы.

Усилиями Роспотребнадзора и столичных властей распространение некачественных продуктов удалось остановить, сейчас продолжается эпидрасследование. Сотрудниками СКР допрошены в качестве свидетелей более 30 человек, проведено пять обысков в местах реализации продукции. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Наказание по этой статье - до двух лет тюрьмы. В Роскачестве заявили, что инициирована проверка консервированных продуктов, которые использовались при приготовлении салатов. 

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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