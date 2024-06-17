В Пушкинском открывается выставка гравюр "Три времени Рима"

Античность, Возрождение. барокко

Всего несколько шагов - и мир становится объемнее и ярче. Накануне открытия скульптуры оживают, древние слепки в руках сотрудников и бесценные гравюры приглашают в увлекательный квест. Так хочется узнать каждый уголок Рима и мысли его жителей многовековой давности! В первую очередь - архитекторов. Как они меняли город с эпохи античности до барокко, создав из него в результате гигантское произведение искусства?

"Те процессы , которые шли в Риме с конца 15-го до приблизительно середины 18-го века, оказали огромное влияние на всю историю градостроительства во всем мире, включая Россию. Достаточно сказать, что один из героев этой выставки - Доменико Фонтана. Человек, который поставил первых четыре римских обелиска", - рассказал Елизавета Лихачева, директор ГМИИ им. А.С.Пушкина, куратор выставки "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко".

Фонтана в 1590-м написал книгу, в которой подробно рассказал, как именно нужно перемещать и устанавливать огромные вертикальные конструкции. Целых восемь способов поднятия обелиска! Александрийский Столп и портики Исаакия украшают Санкт-Петербург благодаря именно его технологии. На этой выставке можно реально почувствовать себя гением. И посмотреть на историю архитектуры его глазами. Редчайшие экспонаты - Этьен Дюперан, вид на Капитолийскую площадь, написанный по проекту Микеланджело. А рядом долгострой эпохи Возрождения - базилика Сан-Пьетро. Где еще, как не в Пушкинском, можно увидеть такой собор Святого Петра?

Рим веками был феноменально популярен у выдающихся авторов. Ни один город на планете тогда не изображали так часто. Образцовые ведуты Пиранези, древние руины Джованноли, реконструкции античных памятников. Полторы сотни графических листов, рисунков, полотен и гравюр из собрания Эрмитажа, Пушкинского и из одной из самых больших в мире личных коллекций - архитектора Атаянца. Все это сплетается в незабываемое путешествие. Не просто по вечному городу, а по времени.

"У нас самое медленное время - это античные памятники, которые иногда разрушаются, исчезают, но чаще остаются, медленно и редко меняются. Вокруг них город. Что-то появляется, что-то разрушается, но он меняется - это другая скорость", - говорит Максим Атаянц, архитектор, коллекционер, куратор выставки "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко".

Открытием для многих станет раздел "Говорящие камни", полный легенд . В 16 веке Рим лежал в руинах, усеянный обломками античных статуй. Но люди и из них сделали место притяжения. Символом города стала богиня Рома Торжествующая. А к постаменту этого обломка истории по имени Пасквино местные крепили анонимки с жалобами на чиновников. Так на свет появился пасквиль.

Уникальные "римские каникулы" продлятся на Волхонке до середины сентября. Будет тепло, насыщенно и незабываемо.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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