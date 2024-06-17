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В Пушкинском открывается выставка гравюр "Три времени Рима"

15:11
  • понедельник
  • 17 июня 2024

Античность, Возрождение. барокко

Всего несколько шагов - и мир становится объемнее и ярче. Накануне открытия скульптуры оживают, древние слепки в руках сотрудников и бесценные гравюры приглашают в увлекательный квест. Так хочется узнать каждый уголок Рима и мысли его жителей многовековой давности! В первую очередь - архитекторов. Как они меняли город с эпохи античности до барокко, создав из него в результате гигантское произведение искусства?

"Те процессы , которые шли в Риме с конца 15-го до приблизительно середины 18-го века, оказали огромное влияние на всю историю градостроительства во всем мире, включая Россию. Достаточно сказать, что один из героев этой выставки - Доменико Фонтана. Человек, который поставил первых четыре римских обелиска", - рассказал Елизавета Лихачева, директор ГМИИ им. А.С.Пушкина, куратор выставки "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко".

Фонтана в 1590-м написал книгу, в которой подробно рассказал, как именно нужно перемещать и устанавливать огромные вертикальные конструкции. Целых восемь способов поднятия обелиска! Александрийский Столп и портики Исаакия украшают Санкт-Петербург благодаря именно его технологии. На этой выставке можно реально почувствовать себя гением. И посмотреть на историю архитектуры его глазами. Редчайшие экспонаты - Этьен Дюперан, вид на Капитолийскую площадь, написанный по проекту Микеланджело. А рядом долгострой эпохи Возрождения - базилика Сан-Пьетро. Где еще, как не в Пушкинском, можно увидеть такой собор Святого Петра?

Рим веками был феноменально популярен у выдающихся авторов. Ни один город на планете тогда не изображали так часто. Образцовые ведуты Пиранези, древние руины Джованноли, реконструкции античных памятников. Полторы сотни графических листов, рисунков, полотен и гравюр из собрания Эрмитажа, Пушкинского и из одной из самых больших в мире личных коллекций - архитектора Атаянца. Все это сплетается в незабываемое путешествие. Не просто по вечному городу, а по времени.

"У нас самое медленное время - это античные памятники, которые иногда разрушаются, исчезают, но чаще остаются, медленно и редко меняются. Вокруг них город. Что-то появляется, что-то разрушается, но он меняется - это другая скорость", - говорит Максим Атаянц, архитектор, коллекционер, куратор выставки "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко".

Открытием для многих станет раздел "Говорящие камни", полный легенд . В 16 веке Рим лежал в руинах, усеянный обломками античных статуй. Но люди и из них сделали место притяжения. Символом города стала богиня Рома Торжествующая. А к постаменту этого обломка истории по имени Пасквино местные крепили анонимки с жалобами на чиновников. Так на свет появился пасквиль.

Уникальные "римские каникулы" продлятся на Волхонке до середины сентября. Будет тепло, насыщенно и незабываемо. 

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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Выставка "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко"
Выставка "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко"
Выставка "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко"
Выставка "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко"
Выставка "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко"
Выставка "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко"
Выставка "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко"
Выставка "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко"
Выставка "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко"
Выставка "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко"
Выставка "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко"
Выставка "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко"
Выставка "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко"
Выставка "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко"
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