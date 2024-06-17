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Сотрудники "СпасРезерва" вытащили котенка из-под капота иномарки

15:10
  • понедельник
  • 17 июня 2024

Произошло это в центре Москвы

В центре Москвы сотрудники "СпасРезерва" вытащили из-под капота иномарки котенка.

Водитель, подходя к своей машине, услышал жалобное мяуканье. Заводить двигатель не стал - вызвал спасателей. Чтобы вытащить зверька, застрявшего среди трубок и проводов, пришлось поднимать автомобиль.

Наконец, перемазанного в отработанном масле и напуганного котенка удалось освободить. Найденыша экипаж забрал с собой в отряд. Там животное отмыли и накормили. Сейчас для него ищут семью.

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Котенок
Котенок
Сотрудники "СпасРезерва" спасают котенка
Сотрудники "СпасРезерва" спасают котенка
Котенок
Котенок
Сотрудники "СпасРезерва" спасают котенка
Сотрудники "СпасРезерва" спасают котенка
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