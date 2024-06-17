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Жертвами железнодорожной аварии в Индии стали не менее 8 человек

14:50
  • понедельник
  • 17 июня 2024

Товарный поезд на полном ходу врезался в идущий в попутном направлении пассажирский состав

Не менее восьми человек погибли и более 20 получили травмы в результате крупной железнодорожной аварии в Индии.

Трагедия произошла утром в штате Западная Бенгалия в предгорьях Гималаев. Товарный поезд на полном ходу врезался в идущий в попутном направлении пассажирский состав. Удар был такой силы, что локомотив подбросил в воздух последние вагоны, которые затем упали на него сверху.

На месте работают спасатели и медики. Причину ЧП устанавливают. По предварительной версии, машинист грузового поезда по небрежности пропустил запрещающий сигнал семафора.

Жертв крушения могло оказаться больше, но удар пришелся в прицепленные в конце состава почтовые вагоны, где не было людей.

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Последствия столкновения поездов в Индии
Последствия столкновения поездов в Индии
Последствия столкновения поездов в Индии
Последствия столкновения поездов в Индии
Последствия столкновения поездов в Индии
Последствия столкновения поездов в Индии
Последствия столкновения поездов в Индии
Последствия столкновения поездов в Индии
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