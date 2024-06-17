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Ракова рассказала о состоянии госпитализированных с ботулизмом москвичей

13:12
  • понедельник
  • 17 июня 2024

Всего за медпомощью обратился 121 человек

55 москвичей, госпитализированных с ботулизмом, находятся в тяжелом состоянии, из них 30 человек - в реанимации Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Всего за медпомощью обратился 121 человек.

По ее словам, угрозы для жизни госпитализированных нет. Столичные власти совместно с Роспотребнадзором уже определили основные продукты, которые могли стать причиной отравления. Их реализация приостановлена.

Ракова напомнила, что ботулизм - это инфекционное заболевание, которое возникает при употреблении в пищу испорченных продуктов, а не передается от человека к человеку.

Сообщения о случаях ботулизма в Москве появились в минувшую субботу. Установлено, что пострадавшие заказывали продукты питания через службы доставки.

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