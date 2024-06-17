УЕФА планирует запретить проносить российские флаги на стадионы

У болельщиков на ЧЕ будут отбирать флаги перед игрой

УЕФА, скорее всего, запретит проносить российские флаги на стадионы во время чемпионата Европы. В первую очередь речь идет о матчах, в которых будет участвовать сборная Украины. Об этом сообщает Associated Press.

Источник сообщил, что сотрудники службы безопасности будут досматривать болельщиков перед игрой и изымать флаги, если их обнаружат.

Кроме того, символы могут быть изъяты, если их будут демонстрировать на стадионе.

Первый матч сборная Украины сыграет сегодня, 17 июня. Противником будет команда Румынии. Начало игры в 16 часов.

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