Евросоюз продлил санкции против России до июня 2025 года

Эти ограничительные меры связаны с Крымом и Севастополем

Евросоюз продлил еще на один год санкции, которые были связаны с присоединением к России Крыма. Они будут действовать до 23 июня 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Санкции, в частности, предполагают ограниченное взаимоотношение с этим регионом России. Как физлица, так и организации в ЕС не имеют права импортировать продукцию из Крыма и Севастополя.

Ограничения действуют в сфере торговли, туризма. Нельзя инвестировать средства в некоторые экономические отрасли региона.

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