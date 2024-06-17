ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Евросоюз продлил санкции против России до июня 2025 года

13:34
  • понедельник
  • 17 июня 2024

Эти ограничительные меры связаны с Крымом и Севастополем

Евросоюз продлил еще на один год санкции, которые были связаны с присоединением к России Крыма. Они будут действовать до 23 июня 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Посол Антонов пригрозил США адекватным ответом на новые санкции
США ввели новые санкции против России

Санкции, в частности, предполагают ограниченное взаимоотношение с этим регионом России. Как физлица, так и организации в ЕС не имеют права импортировать продукцию из Крыма и Севастополя.

Ограничения действуют в сфере торговли, туризма. Нельзя инвестировать средства в некоторые экономические отрасли региона.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Кремль
Кремль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.