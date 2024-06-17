Путин призвал повышать качество медпомощи в Подмосковье

А также - уровень доступности поликлиник

Владимир Путин провел в понедельник встречу с губернатором Московской области. Андрей Воробьев доложил президенту о результатах работы региональных властей и перспективах развития.

Особое внимание, по словам губернатора, уделяется семьям участников специальной военной операции. Хорошими темпами идет модернизация инфраструктуры, ЖКХ, строительство новых дорог и двух крупных медицинских клиник.

Президент подчеркнул: приоритетом должно быть повышение доступности и качества первичной медицинской помощи.

"Самый большой запрос – на первичную помощь, поэтому поликлиники и ремонтируем, и строим, целая программа по привлечению врачей. Это тем более важно потому, что, в отличие от многих других регионов страны, Московская область прирастает населением. В прошлом году - порядка 70 тысяч", - отметил Воробьев.

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