Девушка пропала в акватории Сочи

Спасатели вторые сутки пытаются найти пропавшую в море

Со вчерашнего дня спасатели ищут 20-летнюю девушку, которая пропала в акватории Сочи. Об этом сообщает телеграм-канал Южного регионального поисково-спасательного отряда. Отмечается, что сотрудники отряда вышли в море на катере МЧС.

Девушка пропала 16 июня в акватории пляжа "Ривьера". Предполагается, что ее унесло в открытое море сильным течением. Накануне поиски осложнялись тем, что на море был пятибальный шторм.

Поиски вели в 150 метрах от берега. К сожалению, накануне они не увенчались успехом.

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