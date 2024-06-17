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В Евросоюзе создали комиссию по борьбе с хищениями на Украине

15:03
  • понедельник
  • 17 июня 2024

Будут проверять использование западной помощи

С коррупцией и хищениями на Украине теперь будет бороться специальная комиссия Евросоюза. Речь идет о помощи Запада, которая передается Киеву. В частности в рамках специализированного фонда, до 2027 года будет оказана помощь в размере 50 миллиардов евро. ТАСС цитирует соответствующее постановление Совета ЕС.

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 В документе говорится, что комиссия будет контролировать и пресекать возможное мошенничество и коррупцию, а также конфликты интересов. Основной состав контрольной комиссии будет сидеть в Брюсселе. В Киеве создадут подразделение, которое будет содействовать расследованиям.

Данный орган будет подотчетен Еврокомиссии. Последняя имеет полномочия по распределению финансовой помощи Киеву.

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