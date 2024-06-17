Против Лазаревой возбудили дело об оправдании терроризма

Ее речь отправили на экспертизу

В отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в России иноагентом – прим. ред.) возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма.

В апреле Лазарева публично поддержала атаки украинских беспилотников по российским городам. "Это ужасно, но я радуюсь", – заявила тогда ведущая.

Ее слова отправили на дополнительную лингвистическую экспертизу, по результатам которой были обнаружены сведения, направленные на оправдание террористической деятельности", сообщили в ГУ МВД России по Москве в ответ на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

Результаты проверки были отправлены в Следственный комитет России по Москве, который и возбудил уголовное дело.

Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская направила в Генпрокуратуру письмо, с просьбой проверить высказывания Лазаревой об атаках украинской армии на российские города. МВД объявило телеведущую в федеральный розыск.

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