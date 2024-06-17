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В мире меняется отношение к Зеленскому

18:09
  • понедельник
  • 17 июня 2024

Запад ввязываться в прямой конфликт с Россией не собирается

Демократам в США, похоже, надо срочно искать нового кандидата на предстоящих президентских выборах, поскольку поведение Джо Байдена вызывает всё больше вопросов. Очередной повод для сомнений хозяин Белого дома дал гражданам страны, когда в прямом смысле слова завис во время выступления на одном из предвыборных мероприятий в Голливуде. Туда он отправился в минувшие выходные вместо так называемой мирной конференции Зеленского в Швейцарии. Чем завершилась встреча и как изменилось отношение к главе киевского режима в мире?

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Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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