Четыре человека госпитализированы в Нижнем Новгороде с подозрением на ботулизм

Предполагается, что они отравились той же едой, что и жители столицы

В Нижнем Новгороде четыре человека госпитализированы с подозрением на ботулизм. Вероятно, они отравились той же едой, что и жители Москвы. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.

Все четверо пострадавших в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в городскую инфекционную больницу №2. Одна из отравившихся, женщина в возрасте 35 лет, находится на аппарате ИВЛ.

Все пострадавшие ели готовые обеды. По предварительным данным, это была продукция того же производителя, что и в Москве.

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