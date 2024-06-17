ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Четыре человека госпитализированы в Нижнем Новгороде с подозрением на ботулизм

15:51
  • понедельник
  • 17 июня 2024

Предполагается, что они отравились той же едой, что и жители столицы

В Нижнем Новгороде четыре человека госпитализированы с подозрением на ботулизм. Вероятно, они отравились той же едой, что и жители Москвы. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash

Ракова рассказала о состоянии госпитализированных с ботулизмом москвичей
Роспотребнадзор начал расследование в связи с подозрением на ботулизм в Москве

Все четверо пострадавших в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в городскую инфекционную больницу №2. Одна из отравившихся, женщина в возрасте 35 лет, находится на аппарате ИВЛ. 

Все пострадавшие ели готовые обеды. По предварительным данным, это была продукция того же производителя, что и в Москве. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Врачи скорой помощи
Врачи скорой помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.