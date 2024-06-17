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Моноколесо устроило пожар в российской многоэтажке

16:16
  • понедельник
  • 17 июня 2024

Жильцов эвакуировали

Моноколесо загорелось в квартире в городе Глазов (Республика Удмуртия).

Инцидент произошел в девятиэтажном доме по улице Буденного. Спасатели эвакуировали четырех человек - мальчик с мамой, бабушку и мужчину.

"Четырёх человек вывели по лестничному маршу с 8 и 9 этажей с помощью спасательных устройств для дыхания", - сообщили в МЧС России.

Возгорание моноколеса началось из-за короткого замыкания. По словам хозяина, он целый день катался на нем по жаре, а потом поставил в кладовку. Площадь пожара составила два квадратных метра.

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