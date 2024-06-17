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Мэр Москвы и мэр Пекина подписали программу масштабного сотрудничества

16:30
  • понедельник
  • 17 июня 2024

Основные направления сотрудничества обсуждают в понедельник в китайской столице

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о масштабных планах сотрудничества российской столицы и Пекина. Города подписали программу сотрудничества до 2026 года. Она позволит вывести столичные города на новый уровень.

"В подтверждение сотрудничества вместе с мэром Пекина Инь Юном мы подписали новую, содержательную программу взаимодействия между городами до 2026 года. Основными направлениями станут торговля и экономика, телекоммуникации и IT-технологии, охрана окружающей среды, социальная защита и здравоохранение, образование, культура, туризм и градостроительная политика. В частности, будем создавать платформу для сотрудничества между московскими и пекинскими предприятиями в сферах цифровой экономики, электронных услуг в торговле, зелёного финансирования", - сообщается в Телеграм-канале Собянина.

Ранее Сергей Собянин рассказал о совместных проектах Москвы и Пекина. Города-побратимы на протяжении трех десятилетий оказывают друг другу всестороннюю помощь и поддержку. Основные направления сотрудничества обсуждают в понедельник в китайской столице.

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