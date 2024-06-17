Кабмин увеличил прожиточный минимум на 2025 год

Теперь показатель будет определяться по-другому

Правительство увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год.

В целом по стране этот показатель составит 17 733 рубля на человека. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 19 329 рублей, для детей - 17 201 рубль, для пенсионеров - 15 250 рублей.

В 2023 и 2024 годы показатель определялся законом о федеральном бюджете, теперь он будет определяться исходя из медиального дохода, объяснил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Люди должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объеме", - отметил глава кабмина (цитата по "Интерфаксу").

Ранее Мишустин заявил, что в 2025 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) проиндексируют на 15%, он составит примерно 22 128 рублей.

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