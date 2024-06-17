Путин назначил Горнина первым замминистра обороны

В ведомстве произошли крупные перестановки
Президент России Владимир Путин освободил Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова от должностей замминистра обороны.
На их места назначены Анна Цивилева, Павел Фрадков и Леонид Горнин – последний станет первым замминистра обороны.
Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
UPD (16:45 мск): министр обороны России Андрей Белоусов встретился с освобожденными от должностей Панковым, Цаликовым, Поповым и Шевцовой, поблагодарил их за ответственную работуВсе самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: