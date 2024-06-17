Путин назначил Горнина первым замминистра обороны

В ведомстве произошли крупные перестановки

Президент России Владимир Путин освободил Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова от должностей замминистра обороны.

На их места назначены Анна Цивилева, Павел Фрадков и Леонид Горнин – последний станет первым замминистра обороны.

Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

UPD (16:45 мск): министр обороны России Андрей Белоусов встретился с освобожденными от должностей Панковым, Цаликовым, Поповым и Шевцовой, поблагодарил их за ответственную работу

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