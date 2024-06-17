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Полезно знать: специальный репортаж "Будь здоров!"

17:22
  • понедельник
  • 17 июня 2024

Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения" - часть нацпроекта "Здравоохранение"

Мобильные ФАПы, новые амбулатории, отремонтированные и оснащённые новейшим оборудованием больницы и поликлиники - всё это важные звенья программы модернизации первичного звена здравоохранения. Главная цель этой модернизации близка и понятна всем без исключения. Ведь каждому человеку, как бы далеко они ни жил, кем бы ни работал, так важно услышать самое доброе и искреннее пожелание: "Будь здоров!"

Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" - часть нацпроекта "Здравоохранение", он реализуется с 2022 года. О программе и работе сотрудников самых обычных поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов — специальный репортаж корреспондента "ТВ Центра" Ольги Стрельцовой.

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