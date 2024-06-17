Минобороны распределило полномочия новых заместителей Белоусова

Каждый будет курировать свой вопрос

В Минобороны рассказали, какие сферы будут курировать новые заместители министра.

Первый замминистра обороны Леонид Горин займется вопросами финансового обеспечения ВС России, сообщили в военном ведомстве в понедельник.

"Его главные задачи - повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Замминистра Анна Цивилева - организацией социального и жилищного обеспечения военнослужащих. Замминистра Павел Фрадков будет курировать вопросы управления имуществом и строительства объектов для нужд Министерства обороны.

Ранее президент России Владимир Путин провел ряд важных перестановок в руководстве Минобороны России. Так, в частности, посты заместителей министра покинули Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов. На их места назначены Анна Цивилева, Павел Фрадков и Леонид Горнин – последний станет первым замминистра обороны.

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