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Россия вышла из спора с Австралией и Нидерландами по MH17

18:06
  • понедельник
  • 17 июня 2024

Москве не дали возможность полноценно участвовать расследовании

Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении самолета MH17.
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Об этом 17 июня заявили в российском МИД. Совет ИКАО отказался провести расследование ситуации и принял во внимание лишь "псевдорасследования" одной стороны.

"Совет ИКАО – неподходящее место для поиска правды. Частью затеянного в нем "спектакля" нам оставаться не имеет смысла", - говорится в сообщении министерства.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в авиакатастрофе ополченцев Донбасса, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

Судебный процесс по делу MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты. Тем не менее, суд признал виновными бывшего руководителя ополченцев ДНР Игоря Гиркина и его подчиненных Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.

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