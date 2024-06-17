Украина позорно проиграла Румынии на Евро-2024

На матче был замечен флаг ДНР

Сборная Украины с разгромным счетом проиграла Румынии в матче в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, который в этом году проходит в Германии.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Николае Станчу, Рэзван Марин и Денис Дрэгуш. 21 июня украинцы сыграют против сборной Словакии, напоминает РИА Новости.

Ранее стало известно, что после новостей о запрете российского флага на матче, болельщики принесли на стадион флаг ДНР и скандировали "Путин".

Чемпионат Европы по футболу проходит с 14 июня по 14 июля. Российские сборные и клубы от участия отстранены с 2022 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"