Новосибирский авиазавод передал ВКС России новую партию Су‑34

Самолет предназначен для уничтожения наземных и воздушных целей

Новосибирский авиазавод имени Чкалова передал ВКС России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Самолет предназначен для уничтожения наземных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Как отметили в корпорации Ростех, возможности Су-34 позволяют летчикам эффективно выполнять задачи с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения.

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