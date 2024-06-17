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Кабмин выделил более 9,5 млрд рублей на инвестпроекты на Дальнем Востоке

22:31
  • понедельник
  • 17 июня 2024

Реализация инициатив позволит создать тысячи новых рабочих мест

На реализацию 10 передовых инвестпроектов социально-экономического развития Дальнего Востока в этом году будет выделено более 9,5 миллиарда рублей. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин рассказал на оперативном совещании с вице-премьерами.

Речь идёт об улучшении транспортной связанности и укреплении продовольственной безопасности страны. Реализация этих инициатив позволит создать почти 8 тысяч новых рабочих мест в регионе.

Также обсудили развитие комфортного внутреннего туризма в стране и обеспечение социальных гарантий гражданам. Михаил Мишустин подчеркнул - это приоритет. Россияне должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объёме.

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