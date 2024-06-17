Чемпионат обрастает скандалами

Чемпионат Европы по футболу сейчас проходит в Германии. Сегодня сборная Румынии обыграла сборную Украины с разгромным счетом 3:0. Но основное представление проходило не на поле, а на трибуне. Украинские болельщики не упустили возможность продемонстрировать многомиллионной аудитории самого популярного в мире вида спорта "страдания" своей страны. Что примечательно, большинство футбольных фанатов из Украины - молодые крепкие мужчины призывного возраста. Отличились на этом чемпионате и албанцы, которые столкнули лбами британцев и сербов.

Со своими жёлто-голубыми трибунами - вот так приехала сборная Украины на чемпионат Европы по футболу в Германию. Киевский режим не упускает ни единой возможности показать миру, как его "обижает" Москва. Искорёженные стулья со стадиона в Харькове, видимо, должны были сподвигнуть жалостливых европейцев подать на военную помощь.

Вот только посмотреть на этот перформанс в центре Мюнхена пришли лишь журналисты и полицейские - да и те по долгу службы. Не обошлось и без конфузов. Перед игрой с румынской сборной для украинских футболистов дважды перешивали форму. Сначала из-за перепутанных флагов Румынии и Бельгии, потом - из-за ошибки в названии стадиона. А вот заезженные кричалки у фанатов с Украины, как говорится, отлетают от зубов.

Чуть позже настроение украинцам испортил не только проигрыш их сборной - 0-3, что стало поводом для язвительных комментариев в соцсетях. Но и поведение фанатов соперника. Румынские болельщики вывесили на своей трибуне флаг ДНР и скандировали фамилию президента России.

Ещё сильнее разгорелись околофутбольные страсти накануне - в городке Гильзенкирхен, где проходила игра между сборными Сербии и Великобритании. Позже выяснилось, что зачинщиками драки стали албанцы, которые сами в потасовке участия не принимали. Они фактически натравили британцев на болельщиков из Сербии. И первыми скрылись с места происшествия.

Закончилась драка так же быстро, как и началась. Оказалось, что в кафе сидели не просто болельщики, а сын президента Сербии Данило Вучич с 20 спецназовцами, которые и дали отпор хулиганам. Закрепили эффект две сотни немецких силовиков. Восьмерым наиболее активным фанатам матч посмотреть так и не удалось - их на всю ночь отправили в ближайший полицейский участок.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр"

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