ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Чехии раскрыли обстоятельства взрыва на полигоне

19:23
  • понедельник
  • 17 июня 2024

Это не саботаж

Взрыв на полигоне в Чехии произошел во время плановых учений саперов.

То, что произошло – это трагическая случайность, она не связана с саботажем или международной ситуацией, сообщила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова.

"Боеприпас взорвался во время плановых учений саперов", - сообщили в военном ведомстве (цитата по РИА Новости).

Взрыв на военном полигоне Либава в Чехии прогремел днем 17 июня. Один военный погиб, еще семь солдат и один гражданский были ранены. Военная полиция начала расследование происшествия.

Известно, что на этом полигоне с 2022 года проводятся совместные учения чешской и украинской армий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Саперы на месте взрыва на военных складах в Чехии (2014 год)
Саперы на месте взрыва на военных складах в Чехии (2014 год)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.