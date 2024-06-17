В Чехии раскрыли обстоятельства взрыва на полигоне

Это не саботаж

Взрыв на полигоне в Чехии произошел во время плановых учений саперов.

То, что произошло – это трагическая случайность, она не связана с саботажем или международной ситуацией, сообщила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова.

"Боеприпас взорвался во время плановых учений саперов", - сообщили в военном ведомстве (цитата по РИА Новости).

Взрыв на военном полигоне Либава в Чехии прогремел днем 17 июня. Один военный погиб, еще семь солдат и один гражданский были ранены. Военная полиция начала расследование происшествия.

Известно, что на этом полигоне с 2022 года проводятся совместные учения чешской и украинской армий.

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