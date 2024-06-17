ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России уничтожили американскую РЛС на харьковском направлении

20:06
  • понедельник
  • 17 июня 2024

Ударил "Ланцет"

Военные группировки "Север" уничтожили мобильный радиолокатор и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США.

Американскую станцию контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50 обнаружили на харьковском направлении с помощью беспилотника. Удар нанес барражирующий боеприпас "Ланцет", сообщили РИА Новости в Минобороны России.

В результате прямого попадания в РЛС наблюдалось задымление, что может свидетельствовать об уничтожении радара.

Ранее ВС России уничтожили в зоне СВО американские пусковые установки HIMARS и MLRS.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ТОС "Солнцепек" ВС России
ТОС "Солнцепек" ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.