ВС России уничтожили американскую РЛС на харьковском направлении

Ударил "Ланцет"
Военные группировки "Север" уничтожили мобильный радиолокатор и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США.
Американскую станцию контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50 обнаружили на харьковском направлении с помощью беспилотника. Удар нанес барражирующий боеприпас "Ланцет", сообщили РИА Новости в Минобороны России.
В результате прямого попадания в РЛС наблюдалось задымление, что может свидетельствовать об уничтожении радара.
Ранее ВС России уничтожили в зоне СВО американские пусковые установки HIMARS и MLRS.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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