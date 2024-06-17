ВС России уничтожили американскую РЛС на харьковском направлении

Ударил "Ланцет"

Военные группировки "Север" уничтожили мобильный радиолокатор и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США.

Американскую станцию контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50 обнаружили на харьковском направлении с помощью беспилотника. Удар нанес барражирующий боеприпас "Ланцет", сообщили РИА Новости в Минобороны России.

В результате прямого попадания в РЛС наблюдалось задымление, что может свидетельствовать об уничтожении радара.

Ранее ВС России уничтожили в зоне СВО американские пусковые установки HIMARS и MLRS.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"