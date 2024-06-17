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В Казани у шести человек выявили признаки ботулизма

20:46
  • понедельник
  • 17 июня 2024

Пострадавшие в больнице

Шесть случаев отравлений с признаками ботулизма зарегистрировано в Казани.
Четыре человека госпитализированы в Нижнем Новгороде с подозрением на ботулизм

Отравления были зафиксированы после употребления "Салата лобио", сообщили в управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Производителем блюда является ООО "Локалкитчен" (Москва).

Пострадавшие находятся в инфекционной больнице, им оказывается медицинская помощь.

Начата проверка ретейлера, через которого пострадавшие заказывали продукцию, уточнили в надзорной службе.

Ранее четырех пострадавших с признаками ботулизма выявили в Нижнем Новгороде. До этого в Москве с симптомами отравления обратился к врачам 121 человек, 30 из них сейчас находятся в реанимации.

Ботулизм - опасное инфекционное заболевание. Оно не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Если вовремя не получить медицинскую помощь, то могут наступить серьезные изменения со стороны легких и сердца, возможна остановка дыхания.

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