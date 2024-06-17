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Почти 60% месячной нормы осадков выпало на юго-западе Москвы за три часа

21:44
  • понедельник
  • 17 июня 2024

А на северо-востоке дождя практически не было

На западе и юго-западе Москвы за три часа сильных ливней выпало до 59% месячной нормы осадков.  

"Максимум непогоды зафиксирован на западе и юго-западе - 41,2 миллиметра и 45,6 миллиметра дождя соответственно", - сообщила агентству "Москва" ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

А в северо-восточной части Москвы прошел небольшой дождь, который, по словам Позняковой, "лишь освежил воздух".

Непогода в столичном регионе продержится как минимум до среды, 19 июня. Ливни, грозы и порывистый ветер принес с собой Южный черноморский циклон. С четверга дожди отступят, но придет похолодание, отметил синоптик Александр Ильин.

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